Ação apreende 65 quilos de cobre e 80 de cabos em ferros-velhos clandestinos

Rio - Policiais do 3° BPM (Méier) apreenderam, na noite desta terça-feira (29), 65 quilos de cobre, mais de 50 materiais perfuro cortantes e 80 quilos de cabo de alta tensão em dois ferros-velhos clandestinos, na Zona Norte do Rio. Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) participaram da ação, interditaram os estabelecimentos e notificaram os proprietários.

O ferro-velho, localizado na Avenida João Ribeiro, em Pilares, foi o primeiro alvo da operação. Neste, segundo a Polícia Militar (PM), os agentes encontraram 40 quilos de cobre, além de materiais perfuro cortantes, como tesouras, alicates, facão e chave de fenda.

Já na Rua Camarista, no Méier, 47 facas, 25 quilos de cobre e 80 quilos de cabo de alta tensão foram apreendidos no estabelecimento clandestino. De acordo com a PM, estes cabos eram fruto de roubos realizados em concessionárias de serviços públicos.

Na ação, os policiais também encontraram 24 maços de cigarros que, segundo a PM, eram contrabandeados, além de uma balança de precisão.

Além da PM e Seop, a Subprefeitura da Zona Norte, funcionários da Comlurb e técnicos da Rio Luz e da Águas do Rio participaram da ação.

As ocorrências foram encaminhadas para a sede da Seop.