PGR pede venda de jatinho e carros de governador do Acre, suspeito de corrupção

Acre - O subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos requereu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a venda de um avião e cinco carros de luxo do governador do Acre, Gladson Cameli (PP), investigado na Operação Ptolomeu como suposto líder de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na cúpula da administração estadual.Conforme laudo da Polícia Federal (PF) , os bens que o Ministério Público quer alienar resultariam em um embolso de R$ 4,5 milhões. O pedido será analisado pela ministra Nancy Andrighi, relatora do inquérito no STJ.O governador do Acre está no centro de uma investigação que apura suspeita de desvios de recursos públicos em obras de infraestrutura e manutenção de unidades de saúde e escolas, além de fraudes em contratações, superfaturamento de contratos, pagamentos de propinas e lavagem de dinheiro.Cameli foi o alvo principal da terceira etapa da Ptolomeu, deflagrada em março. A PF suspeita que o governador tenha comprado carros e imóveis para lavar dinheiro.Agora, o Ministério Público Federal pede que os bens do governador sejam colocados à venda, antes mesmo de eventual denúncia ou condenação.A justificativa é a dificuldade em manter os itens acautelados pela Justiça: Chevrolet Cruze com blindagem - avaliado em R$ 195,9 mil; Land Rover Discovery — avaliado em R$ 530 mil; VW Jetta — avaliado em R$ 185,8 mil; BMW X6 XDrive — avaliado em R$ 102,6 mil; VW Amarok CD — avaliado em R$ 176,4 mil; aeronave Beech Aircraft 8 — avaliada em R$ 3,4 milhões.O subprocurador sustentou ao STJ que a possibilidade de alienação antecipada está prevista na Lei de Lavagem de Dinheiro Caso o governador seja condenado, o valor seria convertido para a Fazenda Pública. Se Cameli for absolvido, o montante seria devolvido.