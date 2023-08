IGP-M registra deflação de 0,14% em agosto, diz FGV

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) recuou 0,14% em agosto, após ter registrado queda de 0,72% em julho. No acumulado em 12 meses, o índice teve queda de 7,20%, ante contração de 7,72% registrada em julho. As informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira, 30, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).



A deflação de agosto ficou abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontava alta de 0,02% para o indicador no mês, mas dentro do intervalo, que ia de queda de 0,17% a alta de 0,25%.



O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) caiu menos nesta leitura, ao registrar -0,17%, ante -1,05% em julho. Com o resultado, o indicador de preços no atacado recua 11% nos 12 meses encerrados em agosto e 8,10% em 2023.



Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) recuou 0,19% em agosto, ante alta de 0,11% em julho. O índice sobe 3,81% em 12 meses e tem alta de 2,47% no ano. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou de 0,06% para 0,24% no período e acumula altas de 3,06% em 12 meses e de 2,50% em 2023.