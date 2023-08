SME afasta diretores de quatro escolas que receberam apresentação polêmica

O vídeo que viralizou aconteceu no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Luiz Carlos Prestes, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, e integrantes da Cia Suave dançam a música intitulada "Cavalo ficou tarado" para crianças e adolescentes. As imagens mostram uma mulher com máscara de cavalo 'galopando' em um homem no pátio da instituição, na frente dos alunos, e outros três homens com roupas de bailarina saltando e realizando passinhos de funk.

Entre os trechos cantados na música, estão "olha os cavalos no cio", "vem mulher, vem galopando que o cavalo tá chamando", "cavalo taradão", "cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado", "ela toma, ela vai pra frente, ela vai pra trás", "depois senta e rebola".

Além dos profissionais do colégio da Cidade de Deus, também foram afastados os diretores de duas unidades na Zona Norte do Rio, sendo elas o CIEP Gustavo Capanema, no Complexo da Maré, e da Escola Municipal Marechal Estevão Leite de Carvalho, em Tomás Coelho, além da Escola Municipal Rivadavia Correia, no Centro. O afastamento do servidores permanece durante a sindicância que apura o caso.

O procedimento pretende descobrir a razão da apresentação, anunciada como classificação livre ter, segundo a SME, "levado conteúdo completamente inadequado para as crianças". A Secretaria disse ainda que o coletivo "agiu de má fé e encaminhou diretamente para a escola uma proposta de espetáculo com classificação livre, ou seja, para todas as idades". Ainda de acordo com a pasta, foi proibida qualquer performance do grupo nas unidades da rede municipal.



Em publicações feitas pela Cia Suave, há informações de que as apresentações fizeram parte de uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e tiveram o fomento da Prefeitura do Rio. Após a repercussão negativa, o grupo desativou todas as redes sociais. A pasta confirmou a parceria, informou que o grupo foi selecionado em edital público em 2022, por uma comissão independente, e repudiou o teor da performance.

'Indignação e repúdio', disse Paes



O prefeito do Rio, Eduardo Paes, reagiu com indignação ao ver as imagens da apresentação e gravou um vídeo em suas redes sociais. Em seu pronuniamento, nesta segunda-feira (28), ele considerou o caso como absurdo e inapropriado para o ambiente escolar. "Queria entender o que se passa na cabeça de alguém que acredita que isso possa ser apresentado para crianças. Eu reagi como qualquer pessoa lúcida que vê essa gravação, com muita indignação e repúdio", disse.



Paes reforçou que vai endurecer o controle sobre qualquer atividade realizada nas escolas municipais. "A criança está na escola para estudar, aprender, desenvolver habilidades. Nós vamos endurecer o controle sobre qualquer apresentação, atividades ou palestras feitas nas escolas municipais principalmente por esses grupos independentes para que isso não volte a acontecer. Eu não admito que a gente desperdice tempo e exponha crianças a esse tipo de conteúdo", complementou. "Se houver qualquer recurso público envolvido vai ter que ser devolvido porque a prefeitura só autoriza atividades de classificação livre na escola", finalizou.