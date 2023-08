Sete agências do PR e cinco de SC são suspensas pela Receita por falta de servidores

A Receita Federal decidiu suspender as atividades de sete agências do órgão no Estado do Paraná e de cinco no Estado de Santa Catarina por falta de servidores. A suspensão ocorrerá de 1º de setembro até 31 de dezembro de 2024, segundo portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 30.



A medida atinge as cidades paranaenses de União da Vitória, Irati, Cornélio Procópio, Campo Mourão, Jacarezinho, Ibaiti e Cianorte e as catarinenses de São Miguel do Oeste, Concórdia, Rio do Sul, Xanxerê e Araranguá.



Os atos explicam que a suspensão se dará "com vistas a garantir o cumprimento da missão institucional, considerando-se a redução no quadro de servidores nos últimos anos, as dificuldades enfrentadas na reposição de servidores e uma constante redução no número de atendimentos presenciais" nas unidades.



As portarias indicam outros postos para os quais os contribuintes poderão se dirigir para buscar atendimento da Receita Federal.