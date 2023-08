Educação Especial de Mesquita discute ações para entender os direitos da criança

debate para reforçar parceria entre família, alunos e corpo pedagógico. A equipe técnica em Educação Especial de Mesquita organizou uma roda de conversa com o tema “Família, Diálogos e Possibilidades”, discutindo ações para entender os direitos da criança e compartilhar experiências que geram identificação entre eles.

Mesquita – A Escola Municipal Governador Roberto Silveira, em Mesquita, foi palco depara reforçar parceria entre família, alunos e corpo pedagógico. A equipe técnica emde Mesquita organizou uma roda de conversa com o tema “Família, Diálogos e Possibilidades”, discutindo ações para entender os direitos da criança e compartilhar experiências que geram identificação entre eles.

A Secretaria Municipal de Educação convidou Elaine Ribeiro, coordenadora do Movimento Orgulho Autista do Brasil (Moab), para comandar o bate-papo. A pedagoga, que é mãe de uma criança com Transtorno do Espectro Autista, compartilhou experiências pessoais com os presentes.



“A partir da maternidade atípica, pude ter olhos mais sensíveis para a acessibilidade. Agora, ao pensar na festa de aniversário do meu filho, penso na comida para crianças que fazem uso de sonda, em rampas para cadeirantes e até no som ambiente”, expressou.



Segundo a prefeitura municipal, para que o desenvolvimento da criança e do adolescente aconteça, a parceria entre a família e a instituição de ensino precisa estar em sintonia plena.



“Essa é uma ação que estreita o contato entre responsáveis de todas as escolas municipais e a equipe pedagógica. Isso fortalece o diálogo e a parceria. É de extrema necessidade que eles tenham locais de escuta. E é exatamente o que nós, da Secretaria Municipal de Educação, estamos fazendo”, ressaltou Ilzani Valeria, que faz parte da equipe técnica em Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação.