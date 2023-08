Suposto arrastão em trem da SuperVia provoca momento de pânico entre passageiros

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra passageiros em pânico em um trem da SuperVia. Nas imagens, é possível ver as pessoas abaixadas devido a um suposto arrastão com disparo de tiros, que teria acontecido na noite desta terça-feira (29), na estação Riachuelo, na Zona Norte do Rio.



De acordo com a PM, agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviária (GPFer) foram acionados para o ramal ferroviário. Os oficiais realizaram buscas pela linha férrea, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado. A corporação informou que não houve vítimas e não confirmou a ocorrência de tiros.



Em nota, a SuperVia informou que acionou o GPFer, por volta das 21h30, após relatos de um tumulto no interior de um trem na estação Riachuelo. A composição chegou a ser vistoriada, mas nenhum passageiro disse ter sido assaltado. Não houve impacto na circulação dos trens.



Nas imagens, o autor do vídeo relata: “arrastão no trem, tiros no lado de fora”. Um homem também tenta acalmar uma mulher que estaria passando mal após o ocorrido. Porém, é possível ver pessoas rindo durante a gravação. Nas redes sociais um usuário comentou sua insatisfação pela falta de segurança. “Todo dia, sempre nessa estação e no mesmo horário. E nunca fazem nada”, publicou.