Após uma semana de chuva constante, previsão aponta estabilidade nos próximos dias

Rio - Depois de uma semana com dias frios e uma chuva constante, o tempo voltou a abrir na cidade do Rio de Janeiro. Ainda que a previsão seja de instabilidade para esta quarta-feira (30), o Centro de Operações Rio (COR) informou que entre quinta-feira (31) e domingo (3) haverá redução de nebulosidade e as temperaturas serão mais altas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de quinta-feira (31), não há previsão de chuva até o próximo final de semana. Nesta quarta-feira (30), o céu ficará parcialmente nublado e há chance de chuva fraca isolada ao longo da manhã.

Sem chuva, moradores aproveitaram o clima ameno para se exercitar e ter momentos de lazer na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio. O empresário Victor Hugo Couto, de 43 anos, contou que prefere uma temperatura mais amena como desta quarta-feira (30) e que costuma aproveitar esse tempo para caminhar e correr.

"Eu acho essa mudança no tempo muito estranho mesmo. Ao meu ver, essa é aquela época normal que o inverno apresenta. Eu acho horrível tempo com chuva porque é péssimo para sair de casa, mas melhora um pouco por causa da temperatura. Eu curto mais o frio. Hoje estava perfeito. Aquele calor da semana passada estava absurdo. É a chuva que estraga porque para a cidade", disse.

Victor completou que pretende continuar se exercitando neste final de semana sem chuva e, quem sabe, aproveitar uma praia. No domingo (3), o Inmet prevê que temperatura chegue na casa dos 36°C.

Galeria de Fotos Tempo volta a abrir depois de dias de chuva constante no Rio Cleber Mendes / Agência O Dia Tempo volta a abrir depois de dias de chuva constante no Rio Cleber Mendes / Agência O Dia Tempo volta a abrir depois de dias de chuva constante no Rio Cleber Mendes / Agência O Dia Tempo volta a abrir depois de dias de chuva constante no Rio Cleber Mendes / Agência O Dia Tempo volta a abrir depois de dias de chuva constante no Rio Cleber Mendes / Agência O Dia Tempo volta a abrir depois de dias de chuva constante no Rio Cleber Mendes / Agência O Dia Apesar da instabilidade desta quarta-feira (30), não há previsão de chuva até o próximo final de semana Banco de imagens / Agência O Dia

Raquel Franco, meteorologista-chefe do Alerta Rio, explicou sobre a previsão desta semana. "No [último] final de semana tivemos uma chuva contínua. Nesta segunda-feira (28), tivemos uma chuva fraca, mas que perdeu um pouco o caráter constante. A partir de quinta-feira (31), não há mais previsão de chuva e as temperaturas vão subir gradativamente", disse a meteorologista.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), de sexta-feira (1) a domingo (3) o dia será claro, mas o céu poderá ficar parcialmente nublado. A previsão ainda aponta que os ventos serão fracos ou moderados e as temperaturas vão variar entre 16°C e 36°C.