Águas do Rio oferece 55 vagas para programa de Jovem Aprendiz

Rio - Em sua segunda turma, as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da concessionária Águas do Rio estão abertas até a próxima sexta-feira, 1º. Ao todo, são 55 vagas destinadas a jovens entre 18 e 21 anos, com Ensino Médio completo. Com a proposta de ser um programa inclusivo, o projeto tem como foco a contratação de moradores de comunidades.

https://forms.office.com/r/Ck4LMSehh0k. Os selecionados irão trabalhar e fazer um curso, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), durante 6h por dia ao longo de dois anos. Os interessados devem se inscrever através do link:Os selecionados irão trabalhar e fazer um curso, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), durante 6h por dia ao longo de dois anos.

Além do salário de R$ 1.050, também há benefícios como vale-transporte, tíquete-refeição, vale-alimentação, planos de saúde e dental, além de seguro de vida.

Da primeira turma, dos 44 participantes, 31 deles foram contratados pela concessionária — ou seja, 70,4% de efetivação.

"A Águas do Rio entende que, além de cuidar do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, é preciso criar oportunidades para os jovens iniciarem uma jornada profissional e dessa forma possam contribuir para um futuro melhor, especialmente para suas famílias e regiões onde vivem”, afirmou Alexandre Bianchini, presidente da companhia.

Histórias que inspiram

Um problema de saúde vivido pela mãe levou a jovem Camile Batista Silva, de 19 anos, para a concorrida, e muitas vezes temida, busca pelo primeiro emprego.

Perseverante, comunicativa e sonhadora, a moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, integrou a primeira turma do Programa Jovem Aprendiz da Águas do Rio e vive momento mágico na recém-iniciada vida profissional: após um ano e sete meses na empresa, acaba de ser efetivada como assistente administrativa.

A ascensão dela pode servir de inspiração para quem sonha ingressar no mercado de trabalho. "Em 2021, minha mãe, que é empregada doméstica, descolou a retina e fez duas cirurgias. Quando precisou da terceira operação, teve catarata e perdeu a visão de um olho. Naquele momento, vi que havia chegado a hora de ajudar minha família. Mandei currículo para a Águas do Rio, fui selecionada e hoje estou aqui: contratada!", festejou Camile, que, em breve, pretende entrar na faculdade de Gestão de Recursos Humanos.

Camile conta que fica muito feliz por poder ajudar nas despesas da casa, especialmente quando chega o dia de fazer as compras do mês.

“Quando vou ao mercado, passo maquiagem e perfume. É um dia feliz! Trabalhar aqui tem me ensinado muitas coisas, pois isso me dedico bastante para crescer profissionalmente e continuar ajudando a melhorar o dia a dia da minha família e do lugar onde eu vivo”, concluiu a assistente administrativa.