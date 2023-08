Sequestrador do bando de Paquito é preso acusado de abusar da própria filha

Rio - Um homem de 40 anos, que estava foragido da Justiça do Rio, foi preso nesta terça-feira (29), na cidade de Tamboril, no interior do Ceará, acusado de estuprar a própria filha desde quando ela tinha 9 anos. De acordo com a Polícia Civil, ele já havia sido preso por sequestro em 2004 quando integrava a quadrilha do traficante Wanderson da Silva Brito, o Paquito, que era um dos chefes da Favela do Jacarezinho, na Zona Norte, e um dos bandidos mais procurados do Estado na época.



A prisão foi realizada por agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do estado do Ceará. Contra o acusado havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adelescente (VECA), da comarca da Capital/RJ.



As investigações desenvolvidas pela DCAV, iniciadas em abril, revelaram que o homem residia com a família em uma comunidade na Zona Oeste. Ele aproveitava as oportunidades em que ficava sozinho com a criança para cometer toda a espécie de abuso, inclusive relações sexuais, fato que foi confirmado por laudo pericial do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto.



Atualmente com 12 anos, a vítima resolveu confidenciar os abusos para a mãe, o que gerou uma discussão entre o casal, e com medo de ser cobrado pelos criminosos que dominam a comunidade onde moravam, ele abandonou a família e se mantinha foragido. Ao ser localizado no Ceará, ele ainda tentou fugir correndo, mas acabou sendo alcançado.



Preso por sequestro em 2004 pela DAS e condenado a uma pena de 17 anos, o acusado ficou encarcerado 9 anos e obteve liberdade condicional em 2013. Apontado como matador de policiais durante os chamados bondes promovidos por traficantes, o bando de Paquito também foi responsabilizado pela morte de Rogerinho, músico do grupo de pagode Pique Novo, durante uma tentativa de roubo em Madureira.