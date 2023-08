Polícia prende homem suspeito de matar namorado da ex-enteada em Queimados

assassinar Arthur Miguel de Oliveira, de 21 anos. De acordo com a polícia, Sandro da Conceição teria cometido o homicídio por ciúmes, uma vez que o jovem era o namorado de sua ex-enteada, de 24 anos. O crime aconteceu na segunda (28), em Queimados, na Baixada Fluminense. Rio - Foi preso, na noite desta terça-feira (29), o homem suspeito de. De acordo com a polícia, Sandro da Conceição teria cometido o homicídio por ciúmes, uma vez que o jovem era o namorado de sua ex-enteada, de 24 anos. O crime aconteceu na segunda (28), em Queimados, na Baixada Fluminense.

Familiares apontam que o suspeito abusava sexualmente da jovem. Inclusive, ela engravidou de Sandro. "Meu pai denunciou, mas deu a entender que eles eram um casal. Então acabou não dando em nada na época, mesmo ela sendo menor de idade e o Sandro sendo bem mais velho", explicou Ane Jhuly, irmã da jovem.



Segundo a família, atualmente, a jovem estava em uma relação com Arthur Miguel. Após descobrir sobre o namoro, Sandro agrediu e ameaçou a jovem, que conseguiu uma medida protetiva contra o ex-padrasto. No entanto, na última segunda-feira (28), a jovem e Arthur foram juntos deixar o filho dela na escola quando foram surpreendidos por Sandro, que atirou contra Arthur Miguel e sequestrou a jovem.



Familiares informaram que a mãe da menina conseguiu entrar em contato com Sandro e o convenceu a se entregar à polícia e libertar a jovem. De acordo com a delegada titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Ana Carolina Lemos, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional e a menina já está em casa na companhia de familiares.