Unidades de Saúde da Família de Meriti reforçam importância do aleitamento materno

Agosto Dourado, reforçando a importância do aleitamento materno.

São João de Meriti - Unidades de Saúde de São João de Meriti farão atividades referentes ao, reforçando a importância do

Ação mundial tem como objetivo estimular a amamentação das crianças até os 2 anos de idade ou mais e de forma exclusiva nos primeiros 6 meses do bebê, além de dar suporte às mulheres e às redes de apoio quanto a amamentação segura e seus benefícios.



Além disso, as atividades vão reforçar a importância da puericultura, a detecção precoce de problemas de saúde no bebê, a redução do desmame precoce e a contribuição do aleitamento materno para a redução da desnutrição e do índice de morbimortalidade infantil.



Confira abaixo as datas e horários das próximas ações:



Centro de Saúde Aníbal Viriato de Azevedo – quarta-feira (30/8) – 9h

USF Dr. Jorge Tannus Rejane – quarta-feira (30/8) – 9h

USF Venda Velha – quarta-feira (30/8) – 14h

USF Gato Preto – quinta-feira (31/8) – 10h

USF Tucão – quinta-feira (31/8) – 10h