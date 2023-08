Covid-19: primeiro caso da variante EG.5 é confirmado no Rio

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio confirmou, nesta quarta-feira (30), o primeiro caso da subvariante Ômicron EG.5, também conhecida como Éris, na cidade. A contaminação foi atestada pelo laboratório de sequenciamento genético da Fiocruz.



Segundo a pasta, um homem de 46 anos, que apresentou sintomas leves, manteve isolamento domiciliar e não apresenta mais sintomas. Ele não tem histórico de viagem, o que indica que há transmissão local dessa linhagem.



O paciente também não havia tomado a dose de reforço com a bivalente contra covid-19, o que reforça a recomendação da SMS para que todas as pessoas maiores de 12 anos realizem ao menos uma dose com a vacina bivalente, que mantém a proteção contra casos graves da variante Ômicron.



Ao DIA, o secretario municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou que o paciente contaminado é da região de Cosmos, na Zona Oeste, e reforçou que a subvariante EG.5 pode ser contida com a vacina bivalente.



"Ela tem exatamente o mesmo comportamento que as demais variantes da Ômicron. Na verdade, é uma subvariante e já sabemos que ela é sensível à vacina bivalente, que continua protegendo para casos graves. Nós alcançamos 98% dos cariocas vacinados, mas somente metade tomaram a bivalente, então a gente convoca todos com mais de 12 anos a procurarem uma unidade de saúde para se vacinar. Independente do esquema vacinal anterior é importante que essas pessoas tenham pelo menos uma dose da bivalente", reforça o secretário.



Soranz disse ainda que todas as unidades de saúde do município estão preparadas para realizar o teste da covid-19. "Qualquer sintoma de gripe, tosse e febre, a gente recomenda que a população procure uma unidade para se testar e em caso positivo que se mantenha sem contato com outras pessoas por 7 dias", disse.



A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou 1.875 novos casos confirmados de covid-19 e quatro mortes nos últimos sete dias. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (21) no Painel de Coronavírus Covid-19 do Governo do Estado que é atualizado semanalmente. Com os números desta semana, o Rio chega ao total de 2.827.604 casos confirmados da doença e 77.376 mortes desde março de 2020, quando foi decretada a pandemia causada pelo coronavírus.



Vacinação



É importante destacar que a cidade do Rio alcançou alta cobertura vacinal, atingindo 98% no esquema inicial (primeira e segunda dose). No entanto, a proteção não dura para sempre, o que torna indispensável tomar a dose de reforço



As vacinas estão disponíveis nas 237 unidade de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde). Além do Super Centro Carioca de Vacinação, que funciona todos os dias, de domingo a domingo, das 8h às 22h, e dos postos extras espalhados pela cidade.

A EG.5



O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da variante EG.5 no Brasil no último dia 17. A paciente é uma mulher, de 71 anos, residente de São Paulo. Seus sintomas tiveram início em 30 de julho, e ela recebeu tratamento em uma unidade hospitalar privada, sendo liberada no dia seguinte.



De acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS), a EG.5 é uma subvariante da Ômicron, que foi identificada pela primeira vez em fevereiro de 2023. Até o momento, ela não demonstrou maior gravidade ou riscos significativos em comparação com outras variantes.