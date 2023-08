G20: Índia usará 'homens macaco' para espantar primatas de sede da cúpula

Autoridades indianas que preparam a cúpula do G20 na próxima semana contrataram equipes de "homens macaco" e exibiram figuras de primatas para impedir que os macacos comam os adornos florais colocados para o encontro.



A prefeitura de Nova Delhi contratou mais de 20 "homens macaco" que imitam os uivos e gritos dos agressivos macacos langur, inimigos naturais dos pequenos primatas rhesus que causam estragos nas áreas verdes da cidade.



"Não podemos tirar os macacos de seu hábitat natural, assim enviamos uma equipe de 30-40 homens treinados para espantar os macacos", disse nesta quarta à AFP Satish Upadhyay, vice-presidente da prefeitura de Nova Delhi.



Ele acrescentou que estes homens foram enviados aos hotéis onde estão os delegados e também para os locais onde macacos foram vistos.



Embora sejam venerados neste país de maioria hindu, os macacos são uma ameaça: destroem jardins, telhados comerciais e residenciais e, às vezes, atacam pessoas para obter comida.



A polícia indiana prepara um fechamento quase total do centro de Nova Delhi para a cúpula de 9 e 10 de setembro, com bloqueios de rodovias e um feriado declarado para esses dias.