Fluminenses apostam em planejamento financeiro

Dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) mostram que os fluminenses estão cada vez mais atentos à importância do planejamento financeiro. No Rio de Janeiro, a contratação de planos de previdência privada registrou aumento de 5,5% no primeiro semestre de 2023, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Já na Bradesco Vida e Previdência, a elevação foi ainda maior, chegando a quase 10%. Em âmbito nacional, a Companhia registrou 8,7% de incremento no segmento.



Diretor da Bradesco Vida e Previdência, Estevão Scripilliti associa o interesse de procura pelo produto a uma maior conscientização da população. “O aumento na adesão da previdência privada pelos fluminenses reflete uma percepção cada vez maior sobre esse investimento como aliado de uma aposentadoria mais tranquila e uma oportunidade para tirar sonhos do papel, como um intercâmbio no exterior, um curso superior ou até mesmo a compra de um imóvel”.