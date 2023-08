Marinho: 'Governo mantém previsão de crescimento do saldo de emprego de 2 milhões em 2023'

Apesar do ritmo menor de geração de vagas com carteira assinada em julho, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira, 30, que o governo mantém a projeção de crescimento de 2 milhões no saldo de emprego formal em 2023.



O mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 142 702 carteiras assinadas em julho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No acumulado dos sete primeiros meses de 2023, o saldo é positivo em 1,166 milhão de vagas.

"O presidente Lula é sempre mais otimista, e fala em 2 milhões de empregos ou mais em 2023. Nós também desejamos, mas creio que o crédito e juros altos ainda atrapalham a economia brasileira. Em compensação, a retomada pelo governo de obras paradas, e os anúncios do PAC e do Minha Casa Minha Vida apontam para um cenário positivo", completou o ministro.



Marinho disse estar otimista com os resultados dos próximos meses. "Esperamos, como costumeiramente acontece, números mais positivos no decorrer desses meses agora no meio do ano", acrescentou.



De acordo com a mediana das Projeções Broadcast, o mercado projeta um resultado bem menor para o ano, com a abertura líquida de 1,353 milhão de vagas no total até dezembro. As projeções variam de 950 mil a 1,710 milhão de postos de trabalho.