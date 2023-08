Buscas por idoso que se perdeu em mata na Baixada Fluminense entram no sétimo dia

Rio - O Corpo de Bombeiros entrou no sétimo dia de buscas por Genario Domingues, de 74 anos, que está desaparecido h á uma semana. Nesta quarta-feira (30), o óculos que o idoso usava foi encontrado pelos militares. Genario sumiu após ter entrado na mata escondido dos parentes para procurar ervas na Serra de Adrianópolis, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.Segundo familiares, ele possui o costume de fazer ‘garrafadas’, que é uma espécie de remédio caseiro. Por isso, foi até o local para colher folhas de jatobá, matéria-prima para a produção. A bicicleta de Genaro foi localizada na entrada da Serra.De acordo com a corporação, uma base foi montada no Sítio do Bigu, em Jardim Cachoeiras, onde oficiais do 4° GBM (Nova Iguaçu) fazem a varredura da região, desde quinta-feira (24), com apoio do Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (1° GSFMA) e de cães de busca e resgate do canil (2° GSFMA). Com a melhora das condições climáticas nesta terça-feira (29), drones e um helicóptero puderam ser empenhados para auxiliar na procura. Cerca de 30 militares trabalham na operação.A sobrinha de Genario, Ana Regina, de 44 anos, relatou aoque as buscas na região foram reforçadas após a mudança climática. “Ontem tinha helicóptero e drones sobrevoando a mata, eles instalaram uma tenda de ontem para hoje. Estamos vendo uma melhora no avanço da procura”, comentou.Ela também conta que, devido aos avanços no desempenho dos oficiais, o óculos do idoso foi encontrado. “Estamos esperançosos agora. O óculos do meu tio foi encontrado nesta quarta-feira. É capaz de agora estarmos mais perto. Só espero conseguir encontrá-lo com vida”, afirmou.Um boletim de ocorrência foi realizado no último domingo (27), na 58ª DP (Nova Iguaçu). Procurada, a Polícia Militar informou que desaparecimentos não ficam a cargo da corporação.A Polícia Civil divulgou que, o caso foi encaminhado para o Setor de Descobertas de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).