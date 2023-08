Comunidade do Morro dos Macacos ganha Casa da Juventude

A Casa da Juventude Noel Rosa foi inaugurada na comunidade do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, nesta quarta-feira, 30. Esta é a terceira unidade do equipamento público, que faz parte da rede de atendimento da Secretaria Especial da Juventude Carioca. Ela oferecerá cursos para formação profissional aos jovens da região.



A Casa, além de homenagear um dos maiores artistas da música brasileira, tem como madrinha a cantora Mart'nália, que esteve no local durante a inauguração. Ela falou sobre a importância do bairro ganhar um local para ensino dos jovens.

Com capacidade de atendimento de 500 jovens de 15 a 29 anos por mês, o local oferecerá capacitação e orientação pessoal e profissional em diversas áreas, como tecnologia, alimentos e bebidas, turismo e estética. A nova unidade, que fica na Rua Joubert de Carvalho, 3, em Vila Isabel, terá opções de cursos de formação, palestras e outras atividades socioculturais capazes de auxiliar os jovens em sua vida pessoal e profissional.

“Vila Isabel tem um histórico muito rico na cultura carioca agregado ao samba e ao povo trabalhador. Por isso, é importante saudar a memória daqueles que vieram antes de nós, como o nosso patrono Noel Rosa. Com a inauguração de mais uma Casa da Juventude, confirmamos nossa missão enquanto Poder Público, que é proporcionar oportunidade e esperança aos nossos jovens que aqui irão se qualificar para a vida”, disse o secretário da Juventude Carioca, Salvino Oliveira.