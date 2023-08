Corpo carbonizado é encontrado no interior de canal no Méier

Rio - Um cadáver carbonizado foi localizado, nesta quarta-feira (30), em um canal da Rua Intendente Cunha Menezes, no Méier. Agentes das Polícias Civil e Militar, além dos Bombeiros, atuaram no local para a retirada do corpo.



De acordo com o relato de testemunhas, uma caçamba de lixo foi jogada no interior do canal na segunda-feira (28). Nesta quarta, um funcionário da Comlurb, ao retirar o objeto do local, localizou o cadáver.

O corpo foi retirado por volta das 14h30, pela Polícia Civil. Devido a proximidade do ocorrido com uma escola, os agentes isolaram a área, com a utilização de um veículo grande, para evitar que as crianças vissem a cena.

O Corpo de Bombeiros informou que a corporação foi acionada às 13h03. A perícia esteve no local, e retirou a caçamba para identificar possíveis digitais, e ajudar na investigação.



Até o momento, não há informações sobre a identidade do cadáver. O caso será investigado pela 26ª DP (Méier).

*Reportagem do estagiário Victor Bastos, sob supervisão de Thiago Antunes