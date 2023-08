Engraxate suspeito de extorquir clientes é preso na Região Metropolitana

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam em flagrante, nesta terça-feira (29), um engraxate suspeito de extorquir clientes na estação das barcas da Praça Arariboia, em Niterói, na Região Metropolitana. Marcos Gabriel Santos Costa, de 24 anos, coagia os clientes a pagar um valor mais alto do que era oferecido antes do serviço. O comparsa que estava com o suspeito conseguiu escapar.



Segundo os policiais, o acusado foi encontrado na avenida Visconde do Rio Branco, no Centro, após uma vítima informar aos agentes que a dupla cobrou transferências no valor de R$ 35 e mais R$ 25 em espécie.



Com ele, os agentes encontraram seis cartões de banco com diversos nomes diferentes, um documento de identidade e um CPF que não eram dele, além dos R$ 25 em espécie.



O homem foi levado para a 76ª DP (Niterói).