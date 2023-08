Mãe de jovem morto na Baixada diz estar aliviada após prisão de suspeito: 'Justiça sendo feita'

ser preso nesta terça-feira (29). O crime aconteceu na segunda (28), em Queimados, na Baixada Fluminense. No entanto, segundo Ana Lúcia de Oliveira, a prisão ainda não é o ponto final. Rio - A mãe de Arthur Miguel de Oliveira, de 21 anos, afirmou que está se sentindo aliviada após Sandro da Conceição, suspeito de matar o jovem a tiros,. O, em Queimados, na Baixada Fluminense. No entanto, segundo Ana Lúcia de Oliveira, a prisão ainda não é o ponto final.

"Estou me sentindo aliviada, mas esse ponto final não foi dado porque ainda tem as investigações e a partir daí, vou saber a verdade real e poder ficar aliviada de verdade. A justiça está sendo feita e o mais importante é que ele está preso", ressaltou Ana Lúcia em entrevista ao DIA.



De acordo com a polícia, o suspeito teria cometido o homicídio por ciúmes, uma vez que o jovem era o namorado de sua ex-enteada, de 23 anos. Familiares da jovem apontam que o suspeito abusava sexualmente dela. Inclusive, ela engravidou de Sandro. "Meu pai denunciou, mas deu a entender que eles eram um casal. Então, acabou não dando em nada na época, mesmo ela sendo menor de idade e o Sandro sendo bem mais velho", explicou Ane Jhuly, irmã da jovem.



Segundo a família, atualmente, a jovem estava em uma relação com Arthur Miguel. Após descobrir sobre o namoro, Sandro agrediu e ameaçou a jovem, que conseguiu uma medida protetiva contra o ex-padrasto. No entanto, na última segunda-feira (28), a jovem e Arthur foram juntos deixar o filho dela na escola quando foram surpreendidos por Sandro, que atirou contra Arthur Miguel e sequestrou a jovem.



A mãe de Arthur Miguel informou que nunca soube dos abusos e ameaças sofridos pela nora. "Eu só soube disso tudo agora, eu vou conversar com ela hoje para entender o que realmente estava acontecendo. Quero saber se meu filho já sabia dessas ameaças e porque eu não soube disso antes. O Arthur nunca comentou comigo, ele sempre foi muito reservado. Por isso, quero conversar com ela para saber a dinâmica da história, preciso de explicações, o que ele fez, o que ele falou, eu quero saber de tudo", explicou.



Ela comentou, ainda, sobre a importância de denunciar comportamentos agressivos assim que acontecem. "Homem nenhum é dono de mulher nenhuma. Mulher não é propriedade de ninguém, a mulher pode ser o que ela quiser e estar onde ela quiser. Não podem abaixar a cabeça. No primeiro tapa, denuncie, a justiça está aí para isso", destacou.



Segundo Ana Lúcia, Arthur Miguel era um jovem trabalhador e "maravilhoso". "Falar do meu filho é muito fácil. Ele era trabalhador, esforçado, não bebia, não fumava, trabalhava na oficina do primo e depois de terminar os estudos, o pai dele abriu uma loja de ração e ele fazia as entregas. Depois que o pai dele faleceu, há dois anos, ele ficou a frente da loja. Meu filho era maravilhoso", ressaltou.

Sandro confessou o crime e se apresentou à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) na noite desta terça-feira (29). Familiares informaram que a mãe da menina conseguiu entrar em contato com o suspeito e o convenceu a se entregar e libertar a jovem. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e a menina já está em casa na companhia de familiares.

Segundo a Polícia Civil, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária pelos crimes de homicídio qualificado e sequestro.