Três milicianos acabam presos e 11 armas são apreendidas Campo Grande

Rio - Três milicianos foram presos durante a madrugada desta quarta-feira (30), em Campo Grande, na Zona Norte, durante uma ação em conjunto de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e agentes da 8ª DPJM da Corregedoria da Polícia Militar. Ao todo, 11 armas foram apreendidas.



A ação tinha como objetivo verificar informações sobre uma reunião de milicianos armados. No local, os três homens foram presos em flagrante por formar uma milícia privada e portar ilegalmente armas de fogo de uso restrito. Com eles, foram apreendidas três pistolas com numerações raspadas, bem como carregadores e munições.



Um dos presos é apontado como o chefe da milícia de Santa Margarida e Caminho do Céu, em Campo Grande. Além de ser suspeito do homicídio de um policial militar.



Ainda durante a operação, foram apreendidas outras oito pistolas e três veículos. Além de um Kit Roni, que é um acessório usado para adaptar armas para disparo de rajadas em vez de uma bala de cada vez.