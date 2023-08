Autor de funk usado em peça polêmica, MC critica grupo por escolha de letra adulta: 'Existe versão infantil'

Rio - O MC Wallace Cavalo, autor da música usada na apresentação polêmica em Ciep na Cidade de Deus , Zona Oeste do Rio, usou suas redes sociais, nesta terça-feira (29), para reprovar a escolha feita pelos membros do grupo de teatro. Segundo o músico, há uma versão da canção adaptada ao público infantil e que deveria ter sido a escolha para a peça teatral."Me enviaram uns vídeos e eu achei bacana até a apresentação. Mas o ponto que eu vou colocar negativo é a versão utilizada para apresentação, aí eu discordo. Existe uma uma versão voltada para o público infantil", comentou o autor do funk.

Wallace explica ainda que a versão livre troca o trecho "cavalo está no cio" por "cavalo está no sítio". Em outro trecho, a música troca frase explícita onde é dito "cavalo taradão" por " cavalo danadão"."Meses depois de a música ser lançada, em 2014, tivemos a ideia de gravar um clipe e também optamos por modificar a letra da música justamente pra não acontecer o que aconteceu. Então vocês acham fácil aí na internet. É diferente da letra original", lembrou.O vídeo citado pelo MC produzido pela Furacão 2000 tem a participação de crianças de uma comunidade da Zona Oeste do Rio, além de outros MCs, como o Créu, Gorila e do grupo Jaula das Gostosudas.Wallace, que atualmente trabalha como DJ, explicou ainda que já procurou a responsável pela peça teatral para orientá-la sobre a questão da versão "infantil" da música."Eu já entrei em contato com o membro das peças teatral, que é a Tamires Cândida, é a dançarina, ela faz um trabalho excelente eu tive esse contato com ela e pedi pra que utilizassem a versão que é voltada para o público infantil", mencionou.Ainda nesta terça-feira (29), a Secretaria Municipal de Educação comunicou o afastamento de quatro diretores responsáveis por unidades escolares onde o grupo de teatro fez a apresentação polêmica.Antes disso, o prefeito Eduardo Paes havia compartilhado uma mensagem de repúdio a execução da peça contraindicada para crianças no ambiente escolar.