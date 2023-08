Acidente com moto deixa dois feridos na Região Metropolitana

Rio - Uma mulher foi atropelada por uma motocicleta, na manhã desta quarta-feira (30), na Alameda São Boa Ventura, no Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O condutor do veículo também ficou ferido. Ainda não há informações sobre a identificação e estado de saúde dos envolvidos no acidente.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado às 10h14, para atender a ocorrência. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima, na mesma região.



A Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) informou que os operadores estiveram no local e orientaram o fluxo de trânsito no local, mas a via já foi liberada. A Polícia Militar também esteve no local.