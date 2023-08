Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de agente da PRF que caiu de viaduto

Rio - O foragido Diego Gomes Silva, conhecido como Bololô da Vila Kennedy, de 37 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (30), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Apontado como um dos maiores ladrões de carga do estado, ele seria um dos envolvidos na morte do policial rodoviário federal Bruno Vanzan Nunes , de 41 anos, que caiu do viaduto da Transolímpica após ser baleado.

De acordo com a PM, equipes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para uma ocorrência de roubo na Avenida Dom João VI. Os agentes realizaram um cerco tático e conseguiram abordar Bololô, que estava com uma moto roubada. O suspeito foi encaminhado à 43ª DP (Sepetiba).

Foragido desde 2018, Bololô possuiu 45 anotações criminais. Nesse período em que estava sendo procurado, o Tribunal de Justiça expediu sete mandados de prisão preventiva contra ele por crimes de roubo e organização criminosa.