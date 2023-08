Receita Federal apreende quase R$ 5 milhões em brinquedos falsos no Rio

Rio - A Receita Federal, com apoio da Polícia Militar, realizou a Operação Ludus I e II, na manhã desta quarta-feira (30), contra a pirataria em duas lojas, no Centro do Rio de Janeiro. Foram retidas 1,5 toneladas de brinquedos de diversas marcas com fortes indícios de falsificação.

O valor total da apreensão é de aproximadamente R$ 5 milhões. O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal.



Com essa operação, a Receita Federal garantiu que cumpre com sua missão de proteção dos interesses nacionais, da indústria brasileira e de proteção à população. O órgão ressaltou que produtos piratas, principalmente brinquedos, podem causar diversos males aos consumidores, principalmente crianças.