PRF recupera veículos com registro de furto na Via Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada desta quarta-feira (30) um veículo com registro de furto na Via Dutra, em Resende. O caso aconteceu no km 306, no sentido São Paulo.



Segundo a PRF, além do motorista, de 38 anos, havia dois passageiros, de 27 e 52 anos. Durante a fiscalização, foi constatado um registro de furto do dia 27 de junho deste ano em Cajamar/SP.



O condutor informou que era funcionário de uma revendedora de veículos em São João de Meriti/RJ e que o carro seria devolvido para uma locadora de São Paulo, de onde havia sido comprado.



O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Os três foram levados para a unidade para prestar depoimento.