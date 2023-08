Rico Tavares é diagnosticado com pneumonia; Estado de saúde ainda é grave

Rio - Danni Suzuki informou, nesta quarta-feira (30), que o maquiador Rico Tavares está com pneumonia. O homem, de 46 anos, está internado desde a última terça-feira (22), no Hospital Geral Alberto Torres, em São Gonçalo, após ter sido atropelado.



"Sem grandes novidades, mas aguardando aqui o tempo de Deus. Ainda estou aqui ao lado do Ricardinho no hospital Alberto Torres. Desenvolvendo o meu carinho por esse timão que trabalha aqui. Vejo os turnos trocarem, escuto as histórias, e protocolo na memória cada passo do meu amigo nessa luta tão dura. Me sinto calma e serena aqui aguardando as respostas e capítulos escritos por Deus. Tentando me concentrar para a prova que tenho hoje da pós graduação que "tô" fazendo, que não deve ser por acaso, é de neurociência. Ricardinho continua com seus olhos fechados, lutando também com uma pneumonia. Ainda sem muitos movimentos, "tá" com o corpinho correspondendo ao movimento da equipe médica que também serenamente aguarda seu retorno. “Acredite em milagres” é a frase que percorre nos corredores por aqui. Atrás de cada profissional tem um ser humano aqui com muitas vivências e lindas histórias. E afinal é mesmo a nossa fé que move montanhas. Por favor, fiquem aqui comigo, cada luz acesa inspira mais e fortalece" publicou a atriz, em nova publicação no Instagram.



Relembre o caso



O maquiador de famosos, Ricardo Luiz Milane Tavares, de 46 anos, conhecido como Rico Tavares, deu entrada em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na última terça-feira (22), quando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro, com traumatismo craniano e fratura na coluna.



Segundo investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), análises de imagens de câmeras de segurança comprovaram que Rico foi vítima de um atropelamento. O acidente já havia sido registrado na 74ª DP (Alcântara) e o condutor do outro veículo prestou socorro.