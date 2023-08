Cartaz pede informações sobre envolvidos no assassinato de ex-candidato a vereador

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (30), um cartaz que pede informações sobre a localização e identificação dos criminosos envolvidos no assassinato do ex-candidato a vereador e comerciante Valdecir Ramario da Silva, de 50 anos. A vítima foi morta a tiros na noite desta terça-feira, no bairro do Monjolos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com testemunhas, criminosos teriam disparado cerca de 40 tiros contra Valdecir, que estava no portão de casa. Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para ocorrência de homicídio e encontraram o corpo do comerciante dentro de um carro , com vários ferimentos de tiro.

A área foi isolada e agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizaram perícia. Os policiais buscam por testemunhas e câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação dos criminosos e na apuração quanto a motivação do assassinato.

Valdecir era comerciante e concorreu ao cargo de vereador nas eleições municipais de Itaboraí, em 2020, pelo Partido Social Cristão (PSC), mas não foi eleito. A vítima completaria 51 anos no próximo dia 12.

Denúncias anônimas podem ser feitas por meio do Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ