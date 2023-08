Quatis realiza Dia D de multivacinação

A Secretaria de Saúde de Quatis promove neste sábado (2) o Dia D da Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação deste público-alvo e garantir proteção contra diversas doenças com as vacinas de rotina.



A ação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, das 9h às 16h. Estão incluídas: Casa da Criança, ESF II Mirandópolis, ESF III Jardim Independência, Clínica da Família, UBS de Falcão e Ribeirão de São Joaquim e na unidade móvel Saúde Sobre Rodas na Praça Dr. Teixeira Brandão durante a FeirArte.



Para vacinar, a criança ou adolescente precisa estar acompanhado do responsável, tendo em mãos a caderneta de vacinação. Além disso, é necessário apresentar o cartão SUS no momento da imunização.