Hospital adquire carrinho para levar crianças ao centro cirúrgico

Como forma de oferecer um ambiente acolhedor e reduzir as reações emocionais, como estresse, medo e ansiedade, antes da cirurgia, a Secretaria de Saúde de Resende adquiriu um carrinho de brinquedo para os pequenos pacientes. O método será utilizado para transportar as crianças ao centro cirúrgico, substituindo as macas ou cadeiras de rodas.



O novo projeto foi implementado no Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori e consiste em duas etapas de preparação. Na primeira, os profissionais, incluindo o médico anestesista, psicóloga e pedagoga, interagem com os pais/responsáveis para conhecer melhor a criança e seus interesses, permitindo a preparação de atividades personalizadas para o dia da cirurgia.



A segunda etapa ocorre no dia da cirurgia, quando um psicólogo e uma pedagoga realizam atividades com a criança, com base nas informações coletadas anteriormente. As brincadeiras envolvem desenho, pintura, jogos e mágicas, além da contação de uma história lúdica sobre todo o processo que a criança vivenciará.