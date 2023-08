EUA: Líder dos republicanos no Senado volta a sofrer ausência durante coletiva

O líder dos republicanos no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, voltou a despertar dúvidas sobre sua saúde após sofrer uma longa ausência durante uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (30), no segundo episódio do tipo em um mês.



Enquanto estava em viagem por Kentucky, seu estado natal, o senador McConnell, de 81 anos, ficou paralisado por cerca de 30 segundos, incapaz de responder à pergunta de um repórter.



A pergunta havia sido sobre sua intenção de concorrer à reeleição em 2026.



"O senador McConnell sentiu-se momentaneamente tonto e fez uma pausa durante sua coletiva de imprensa", disse seu porta-voz à AFP. Seu círculo mais próximo especificou que ele consultaria um médico antes de sua próxima reunião pública.



O legislador republicano havia passado por um episódio muito similar em 26 de julho, ficando paralisado sem motivo aparente durante uma coletiva de imprensa no Capitólio, antes de sua equipe convidá-lo a se retirar.



Perguntada sobre o estado de saúde de McConnell, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, desejou-lhe "uma rápida recuperação".



McConnell, líder incontestável dos republicanos no Senado desde 2015, esteve na linha de frente da oposição às políticas do presidente democrata Barack Obama (2009-2017), mas também apoiou Donald Trump, que assumiu a presidência em janeiro de 2017.



Em março, o senador octogenário foi hospitalizado após sofrer uma queda durante um jantar privado, que resultou em uma concussão cerebral, uma costela quebrada e quase seis semanas de afastamento.