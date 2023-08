Detran realiza mutirão de atendimentos em Resende

O Detran.RJ realiza no próximo sábado (2), mais um mutirão de atendimentos para os serviços de habilitação no Shopping PátioMix, em Resende, das 10h às 14h. Serão oferecidos os serviços de primeira habilitação, renovação de CNH, emissão da segunda via do documento, entre outros.



O agendamento deve ser feito pelo site do Detran.RJ. Lembrando que para realizar os serviços de habilitação o usuário precisa ter pago o Duda correspondente. O boleto pode ser obtido no site do Bradesco.