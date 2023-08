Quadrilha que aplicou golpe de R$ 1,6 milhão contra empresa é alvo de operação

Rio - As polícias civis do Rio de Janeiro e de Goiás realizaram a operação conjunta 'Cyber Fraud' contra uma quadrilha que aplicou um golpe de R$ 1,6 milhão em uma empresa que tem sede no Rio. Nesta quarta-feira (30), os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em três municípios de Goiás.

As investigações da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) começaram quando um representante da empresa apresentou uma denúncia na especializada, localizada na Cidade de Polícia, na Zona Norte do Rio. Ele relatou que havia sido vítima de uma fraude por meio de pagamento de boletos falsificados enviados por correio eletrônico.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos interceptaram a mensagem verdadeira, alteraram o dado do código de barras e reencaminharam o boleto fraudado, induzindo o erro da vítima.

Os agentes da DRCI apuraram ainda que a quadrilha tinha envolvimento em outros estelionatos investigados pela especializada, que também foram cometidos por meio de boletos falsos.

Após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a segunda fase da operação 'Cyber Fraud' continua com a identificação de outras vítimas e de mais integrantes da organização criminosa.