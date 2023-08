China rebate fala de secretária dos EUA de que país asiático seria arriscado para investimentos

Porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Wang Wenbin disse nesta quarta-feira, 30, que o país asiático continua sendo umas dos destinos de investimento mais importantes do mundo. A declaração foi feita em resposta aos comentários da secretária americana para o Comércio, Gina Raimondo, de que empresas americanas reclamam que a China teria se tornado desfavorável para investimentos e arriscada demais.



Wang Wenbin citou ainda um levantamento da Câmara do Comércio dos EUA na China que diz que 66% das companhias americanas manterão ou aumentarão seus investimentos no país asiático pelos próximos dois anos.



"Esperamos que os Estados Unidos implementem sua declaração de não buscar desacoplar da China e criar um ambiente favorável para o desenvolvimento saudável de relações bilaterais econômicas e comerciais", afirmou o representante chinês em coletiva de imprensa.