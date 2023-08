Comitê recomenda aprovação de vacina atualizada da Pfizer contra subvariante ômicron XBB.1.5

O comitê de produtos medicinais para uso humano da Agência de Medicamentos da Europa (EMA, na sigla em inglês) recomendou nesta quarta-feira, 30, a autorização de vacina contra o coronavírus adaptada para combater a subvariante ômicron XBB.1.5 O imunizante é chamado de Comirnaty Omicron XBB.1.5, e ainda precisa do aval da Comissão Europeia para ser liberado nos países-membros da União Europeia.



As farmacêuticas Pfizer e a BioNTech falaram que estarão prontas para comercializar sua vacina atualizada na região tão logo receber a aprovação. O produto já está sendo fabricado, tendo em vista o aumento esperado na demanda com a aproximação das estações mais frias no Hemisfério Norte.