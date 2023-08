Morte de menina de 10 anos na Baixada Fluminense é investigada pela polícia

Rio - Polícia investiga a morte de uma criança de 10 anos que, levada pelos pais, deu entrada já sem vida na Unidade Pré-Hospitalar de Saracuruna (UPH), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quarta-feira (30). A menina H. R. de S. apresentava sinais de violência e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a supervisão de plantão do UPH acionou a polícia.



De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) foram acionados para checar a ocorrência. Após a constatação da morte da criança, os pais foram conduzidos à 60ª DP (Campos Elyseos) para apurar as circunstâncias do fato.



De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias.