Após apunhalar civil em Jerusalém, adolescente palestino é morto

Um adolescente palestino foi morto a tiros por um policial israelense, nesta quarta-feira (30), depois de ferir um civil com uma faca em Jerusalém, de acordo com a polícia israelense.



O ataque, qualificado como um "ato terrorista" pela polícia, ocorreu às 21h00 locais (15h00 de Brasília) na estação Shivtei Israel, entre Jerusalém Ocidental e Oriental.



A Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha, informou que atendeu a um homem de cerca de 25 anos com um ferimento nas costas, que foi levado para um hospital.



O ferido se encontra "estável" e "recebendo tratamento", de acordo com um comunicado do hospital Shaare Tsedek. Questionada pela AFP, a polícia não pôde confirmar a nacionalidade da vítima.



O agressor, de 14 anos é natural de Beit Hanina, uma área predominantemente palestina em Jerusalém Oriental, parte da cidade sagrada ocupada e anexada por Israel, morreu no local do ataque, disse Dean Elsdunne, porta-voz da polícia israelense, à AFP.



No local, onde muitos judeus ultraortodoxos de roupas pretas e camisas brancas observavam o amplo número de agentes das forças de segurança, um fotógrafo da AFP viu o corpo do agressor coberto por um lençol.



Um policial que estava a bordo de um bonde viu o ataque, "saiu rapidamente" do veículo e "atirou no terrorista", declarou Elsdunne.



Em um comunicado, o Hamas, movimento islâmico palestino no poder em Gaza, descreveu o ataque na estação Shivtei Israel como uma "operação heroica".



Desde o início do ano, a violência relacionada ao conflito israelense-palestino resultou na morte de 223 palestinos, 31 israelenses, uma ucraniana e um italiano, de acordo com estimativas da AFP baseadas em fontes oficiais.