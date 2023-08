Dois homens são preso suspeitos de desmatar ilegalmente uma área de cinco mil metros quadrados

Rio - Policiais do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) prenderam, nesta quarta-feira (30), dois homens durante fiscalização, suspeitos de desmatarem uma área de cinco mil metros quadrados, na Rodovia Benjamin Constant, altura do KM 7, em Pinheiral, no Sul Fluminense.



Os agentes foram acionados, após uma denúncia de desmatamento na região. De acordo com o comando da unidade, no local, uma área de 5.000 m² degradada, com várias árvores de pequeno e médio porte cortadas e focos de incêndio, foi localizada.



Os homens foram localizados e presos, suspeitos de envolvimento no crime ambiental. Posteriormente, a dupla foi encaminhada para a 101ª DP (Pinheiral), onde o caso foi registrado.