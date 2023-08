Município no Acre de 19 mil habitantes quer comprar 187 mil pasteis, coxinhas e bolinhas de queijo

A prefeitura de Rodrigues Alves, município do Acre localizado a cerca de 600 quilômetros da capital Rio Branco, na fronteira com o Peru, homologou uma licitação para a compra de mais de dez salgadinhos, fritos e assados, e outros quitutes para cada um de seus 19 mil habitantes. Ao todo, foram encomendados 187 mil pastéis, coxinhas e bolinhas de queijo para os rodriguesalvense. O valor das contratações soma R$ 181 mil.



O prefeito da cidade é Jailson Amorim, que se elegeu pelo PROS. Sua gestão chegou a entrar na mira do Ministério Público do Estado em abril, após a contratação de show do cantor sertanejo Amado Batista por R$ 310 mil.



Às margens do rio Juruá, Rodrigues Alves ocupa o 4.903º do País no Índice de Desenvolvimento Humano, segundo o Atlas Brasil. A cidade, cujo IDH é de 0,567, está abaixo da média do Estado, de 0,663.



Segundo o edital da licitação, a compra visa 'atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, em seus eventos'. O documento cita 'sessões plenárias, seminários, cursos para servidores, reuniões de câmaras, assinatura de atos oficiais e posses'.



As encomendas de salgadinhos, fritos e assados, constam da edição na quarta-feira, 23, do Diário Oficial da cidade. O documento mostra que a prefeitura comprou também 7,5 mil cachorros-quentes, o suficiente para alimentar metade da população da cidade. Também foram encomendados doces e bebidas.



As compras são resultado de um pregão realizado no dia 31 de julho, com um único objeto: o 'fornecimento de coffee break, café da manhã e salgado'.



Quatro empresas saíram vencedoras, cada uma ficando responsável por um item previsto na licitação:



- Pacote de coffee break para 1,8 mil pessoas - com fornecimento, para cada uma, de pelo menos 250 ml de bebidas (sucos, refrigerantes), 12 unidades de salgadinhos (fritos e assados) , três unidades de doces (tortinhas, carolinas, bolos) fora café, chocolate quente e chá;



- Pacote de café da manhã para 1,5 mil pessoas - com fornecimento, para cada uma, de pelo menos 250 ml de bebidas e 500 gramas de comidas (salgados, doces, bolos, pães e frutas;



- Fornecimento de 750 centos de salgadinhos fritos variados - pastel de carne, coxinha de frango, quibe, canudinho, bolinha de queijo e presunto.



- Fornecimento de 750 centos de salgadinhos assados variados - esfirras, abertas e fechadas, pizza, saltenha, pão de queijo, torta de frango, carne ou presunto.



- Mil pacotes de kit lanches incluindo um salgado assado, ou um sanduíche, ou uma pizza individual, ou uma torta de frango, acompanhado de um suco ou refrigerante



- Fornecimento de 300 centos de mini doces variados - tortinhas, bolos em cubos e pães doces



- Fornecimento de 7,5 mil cachorros quentes, com salsicha, molho, milho e batata palha.



O edital indica que os alimentos serão entregues na data dos eventos realizados pela prefeitura, de forma parcelada e sob demanda. A 'estimativa de consumo' é de doze meses - os coffee breaks poderão ser realizados de segunda a sexta-feira e, 'excepcionalmente', aos sábados.



COM A PALAVRA, O PREFEITO JAILSON AMORIM



A reportagem pediu manifestação do prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, o que não ocorreu até a publicação deste texto. O espaço está aberto.