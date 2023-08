Na noite de terça-feira (29), um pitbull foi abandonado preso a um poste de energia no Bairro Cidade Nova, em Juiz de Fora (MG). De acordo com uma moradora que preferiu não ser identificada, o animal, que estava preso sem água e comida, avançou em pelo menos duas pessoas. As informações são do Portal G1.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a tutora já foi identificada. O cachorro teria sido amarrado pela namorada dela. Ainda de acordo com a corporação, o animal está com a integridade física preservada e apresenta boa saúde. Um boletim de ocorrências foi registrado e enviado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil e ao Ministério Público.

Pitbull é abandonado preso a poste em Juiz de Fora



Crédito: Portal G1 pic.twitter.com/jhB8ibhgEQ — Jornal Meia Hora (@meiahora) August 30, 2023