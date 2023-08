Segurança Presente prende mulher suspeita de tráfico de crianças no Flamengo

Rio - Uma mulher, de 40 anos, investigada por tráfico de crianças para adoção ilegal, foi presa nesta quarta-feira (30), no Flamengo, na Zona Sul do Rio. Contra ela, havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Os agentes faziam um patrulhamento de rotina e durante a abordagem na orla da praia, constataram que ela era procurada pela Justiça.



De acordo com o processo da 2ª Vara Criminal, a mulher teria retirado uma criança dos pais, que são moradores em situação de rua, e levado para uma família em Viçosa, em Minas Gerais. A filha da acusada também seria comparsa do crime e foi condenada a seis anos de prisão.



Ela foi encaminhada para a 9ª DP, no Catete, e está à disposição da Justiça.