Menor de 14 anos com 23 anotações criminais é apreendido na Zona Sul

Rio - Agentes do Segurança Presente apreenderam na noite de terça-feira (29), em Ipanema, um adolescente de 14 anos que tem 23 anotações criminais. De acordo com informações da polícia, ele faz parte de um grupo de 10 adolescentes que andam juntos para roubar celulares, relógios, cordões e bolsas na Zona Sul. Todos foram conduzidos à delegacia.



Contra o adolescente havia um mandado de apreensão em aberto por furto em um estabelecimento comercial no Cachambi, na Zona Norte. Entre as passagens constam delitos por ameaça, associação criminosa e desacato. O jovem foi encaminhado para a Delegacia de Proteção do Adolescente, no Centro.



Já os outros nove menores de idade foram encaminhados para a 14ª DP (Leblon).