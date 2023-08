PF prevê receber até hoje imagens do aeroporto de Roma

A Polícia Federal prevê receber até hoje os arquivos das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Roma, onde o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relatou ter sido hostilizado por três brasileiros, no início de julho.



As gravações do circuito interno do aeroporto devem aportar no Brasil quase 50 dias depois do entrevero envolvendo Moraes e vão abastecer o inquérito aberto para apurar suspeita de crimes de injúria, perseguição e desacato.



A remessa das imagens se dá após a tramitação na Justiça italiana, com aval do Ministério Público daquele país. A expectativa dos investigadores é a de que as gravações possam dirimir contradições nas versões dadas pelos investigados sobre a confusão no aeroporto, no mês passado.