Polícia prende três suspeitos durante operação em tabacarias irregulares na Zona Oeste

Rio - A Polícia Civil prendeu três suspeitos durante uma ação da operação 'Black Smoke', que tem o objetivo de fiscalizar tabacarias irregulares. Nesta quarta-feira (30), agentes da Delegacia Especial de Crimes contra o Consumidor (Decon) e da Vigilância Sanitária estiveram em estabelecimentos de Sepetiba e Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Em duas lojas, os policiais encontraram cigarros e charutos sem autorização para venda no país, além de produtos fora do prazo de validade. Na terceira, as equipes apreenderam cigarros eletrônicos, conhecidos como "vapers", que não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, por isso, não podem ser comercializados no país.

Após perícia realizada pela Polícia Civil, os agentes interditaram as tabacarias e conduziram os três responsáveis pelas lojas à Decon, na Cidade de Polícia. Os suspeitos foram detidos em flagrante por crime contra as relações de consumo e saúde pública.