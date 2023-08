Polícia Federal prende líder de milícia na Dutra

Rio - A Polícia Federal (PF) prendeu, na noite desta quarta-feira (30), um líder de uma milícia que atua na Zona Oeste do Rio, na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Paracambi, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Informações obtidas pelo DIA apontam que ele seria Peterson Luiz de Almeida, mais conhecido por 'Pet'. A ação foi realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

De acordo com a PF, o acusado era uma das lideranças da milícia que atua nos bairros de Sepetiba e Nova Sepetiba. A participação dele na milícia foi revelada após análise de materiais apreendidos e diligências realizadas durante a operação 'Dinastia'. A ação foi feita pela PF e pelo Gaeco em agosto do ano passado, com objetivo de desarticular a organização criminosa.



A captura foi realizada por policiais federais lotados na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ) e pelo Grupo de Investigações Sensíveis e Facções Criminosas da PF (GISE/PF). O mandado de prisão temporária foi expedido pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).



A investigação resultou na expedição de 23 mandados de prisão temporária contra suspeitos de integrarem a maior milícia do Rio de Janeiro, que atualmente domina os territórios da Zona Oeste da cidade. Os investigados são acusados de praticar os crimes de organização criminosa, tráfico de armas de fogo e munições, além de extorsão e corrupção.



O preso foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça. Pet responde pelos crimes de milícia privada e comércio ilegal de arma de fogo. Se somadas, as penas máximas podem atingir os 20 anos de cadeia.