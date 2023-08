Carro-bomba explode na capital do Equador sem deixar vítimas

Um carro-bomba explodiu na quarta-feira (30) à noite em uma área comercial de Quito sem provocar vítimas, informou a polícia da capital do Equador, no momento em que o país enfrenta uma onda de violência vinculada ao narcotráfico.



O veículo explodiu com a ativação de "dois cilindros de gás com combustível, um dispositivo de fósforo lento e aparentemente dinamite", afirmou o diretor de investigações da polícia, Pablo Ramírez, à imprensa. Os bombeiros informaram que o incêndio foi controlado e nenhuma pessoa foi afetada.



Horas após o incidente, Ramírez destacou que policiais prenderam seis pessoas, incluindo uma de nacionalidade colombiana, a vários quilômetros do local da explosão. Os detidos têm antecedentes por extorsão, roubo e assassinato.



"Três deles foram detidos há 15 dias pelo roubo de um caminhão e sequestros para extorsão em diversos pontos da cidade e foram liberados com medidas alternativas", afirmou o comandante da polícia.



Durante a madrugada, o presidente Guillermo Lasso informou na rede X, ex-Twitter, que "a polícia estava coletando evidências para determinar se foi um acidente ou um ato provocado". Este tipo de ação é incomum na capital equatoriana.