Jovem baleado na Praça Seca recebe alta do Hospital Lourenço Jorge

Rio - A criança de 11 anos que foi baleada na Praça Seca , Zona Oeste do Rio, recebeu, nesta quinta-feira (31), alta hospitalar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o jovem estava internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, com o quadro de saúde estável.

A criança foi atingida na perna, nesta quarta-feira (30), no cruzamento da Rua Baronesa com a Rua Marangá, que é um dos acessos ao Morro da Barão, comunidade dominada pelo Comando Vermelho (CV). De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida por familiares para a Policlínica Newton Bethlem e, após os primeiros atendimentos, transferida ao Lourenço Jorge.

Nesta quinta-feira (31), a SMS informou que "a direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge disse que o paciente recebeu alta hospitalar".

Procurada, a PM afirmou que não houve operação na região no momento dos tiros. No entanto, de acordo com a corporação, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para checar a entrada da vítima na Newton Bethlem.

Segundo a Polícia Civil, a investigação segue em andamento para apurar a autoria do crime na 28ª DP (Praça Seca).