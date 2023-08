Polícia prende homem que transportava drogas do Complexo do Alemão para o Nordeste

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta quarta-feira (30), um homem, identificado como Josemar Do Nascimento Silva, vulgo Josa, por conduzir grande quantidade de drogas em uma van branca que saia do Complexo do Alemão, na Zona Norte, com destino ao Ceará, no Nordeste.

A abordagem foi realizada na Estrada Adhemar Bebiano, em Inhaúma, Zona Norte, e o material encontrado embaixo do assoalho do veículo. No fundo falso, havia 124 tabletes de maconha, 350 tubos de lança perfume, 18 granadas e munições.



De acordo com as investigações da 22ªDP (Penha) e dados da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), através do conhecimento produzido em relação ao tráfico de drogas local, assim como a sua logística para abastecimento de outras regiões do país, foi possível identificar que o material teria sido adquirido por um traficante conhecido pelo vulgo de Fazendeiro, natural de Manaus, no Norte, tendo como destino o Nordeste. O suspeito seria o responsável pela compra e distribuição das drogas no destino final.



A operação ainda contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal que estava em um cerco montado nas rodovias que seriam utilizadas como rota para o transporte do material.



As investigações seguem em andamento para que seja possível identificar e mapear outras rotas utilizadas pela organização criminosa Comando Vermelho para o escoamento de drogas, armas e munições para outros estados.



Ainda segundo a Polícia Civil, a prisão realizada nesta quarta (30) comprova que o Complexo do Alemão possui ramificações interestaduais para o fornecimento de armas e drogas.