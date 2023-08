Porto Real realiza jogos escolares

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Real deu início às primeiras provas dos Jogos Interescolares (JIPRE). Os eventos acontecem no Ginásio Gustavo Pereira, no bairro de Fátima, e reuniu as escolas municipais José Ferreira da Silva, Cruz e Souza, Sebastião Barbosa de Almeida e Sebastião Barbosa de Almeida.



Através da modalidade interescolar, os estudantes do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental competiram nas provas de Corridas Livres em Estafetas, Voleibol Especial, Cabo de Guerra e Queimada.



Segundo a Secretaria de Educação, as provas foram divididas em equipes masculinas, femininas e mistas. As competições no Ginásio seguem até esta quinta-feira (31), contando com as modalidades já citadas, além do Futsal.



As provas esportivas nas unidades de Anos Finais CIEP 487; Maria Hortência e Marina Graciani Fontanezzi, terão início na sexta-feira (1º) serão realizadas no modelo interclasse, dentro das próprias escolas.